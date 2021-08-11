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Сборная России сыграет в отборочном матче ЧМ-2022 против Мальты на «Открытие Арене»

  /   Обновлено: 11 августа 2021 11:33
Спорт
Сборная России сыграет в отборочном матче ЧМ-2022 против Мальты на «Открытие Арене»
Global Look Press  /  Tomi Hänninen

Москва, 11 августа. Отборочный матч катарского ЧМ-2022, в котором сборная России сыграет с Мальтой, примет московский стадион «Открытие Арена», сообщает пресс-служба национальной команды.

Отборочный матч Россия — Мальта запланирован на 7 сентября, начало встречи — в 21:45 мск.

Ранее Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова», чтобы сконцентрироваться на работе со сборной России. В национальной команде он сменил отечественного специалиста Станислава Черчесова, который покинул сборную после провала на чемпионате Европы. Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашение с Карпиным до конца декабря 2021 года.

Следующий матч сборная России проведет 1 сентября. Россияне будут принимать команду Хорватии в матче квалификации мундиаля.

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футбол сборная россии карпин
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