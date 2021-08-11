Сборная России сыграет в отборочном матче ЧМ-2022 против Мальты на «Открытие Арене»

Москва, 11 августа. Отборочный матч катарского ЧМ-2022, в котором сборная России сыграет с Мальтой, примет московский стадион «Открытие Арена», сообщает пресс-служба национальной команды.

Отборочный матч Россия — Мальта запланирован на 7 сентября, начало встречи — в 21:45 мск.

Ранее Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова», чтобы сконцентрироваться на работе со сборной России. В национальной команде он сменил отечественного специалиста Станислава Черчесова, который покинул сборную после провала на чемпионате Европы. Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашение с Карпиным до конца декабря 2021 года.

Следующий матч сборная России проведет 1 сентября. Россияне будут принимать команду Хорватии в матче квалификации мундиаля.