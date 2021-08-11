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Анну Семенович затравили за запуск марафона счастья

  /   Обновлено: 11 августа 2021 11:35
Шоу-бизнес
Анну Семенович затравили за запуск марафона счастья
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 11 августа. Популярная исполнительница Анна Семенович готова поделиться со всеми женщинами своим жизненным опытом и знаниями. Несмотря на хейт в Сети, она запускает свой марафон.

Впервые о психологическом женском марафоне «Привычка счастья за 21 день» артистка рассказала в своем Instagram-аккаунте. Кроме восторженных отзывов и благодарности она столкнулась с большим потоком агрессии. По словам официального представителя Семенович, многие не верят, что экс-«блестящая» обладает достаточным опытом, чтобы учить других жить.

Помощники артистки отмечают, что звезда привыкла к негативу вокруг. Однако большинство хейтеров даже не догадываются, что Семенович уже очень много лет посвящает себя глубокому изучению эзотерики и психологии.

«Впервые к психологической науке Анна обратилась, когда на самом пике из-за травмы оборвалась спортивная карьера и она оказалась глубокой депрессии и растерянности, почти полгода находилась в очень подавленном состоянии. И в этот момент Анна начала изучать психологию и нашла очень много ответов на волновавшие вопросы», — отметили в пресс-службе звезды.

За многие годы она смогла собрать вокруг себя команду настоящих профессионалов своего дела. Поэтому марафон «Привычка счастья за 21 день» — это женский клуб, в котором уникальные специалисты помогут сделать жить женщин лучше.

Анну Семенович затравили за запуск марафона счастья
Pr Scr instagram.com  / @ann_semenovich

Главная задача курса — развитие навыка позитивного мышления и приобретение привычки быть счастливой каждый день. Семенович и ее команда постараются мотивировать женщин на позитивные изменения.

Ранее популярная артистка рассказала, что в ее жизни наконец-то появился мужчина. Семенович не стала делиться подробностями нового романа и пока не хочет официально представлять возлюбленного публике.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анну Семенович затравили за запуск марафона счастья
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