Daily Express: западные страны испугались «леденящего душу» сигнала от России и КНР

Лондон, 11 августа. Западные страны обеспокоены тем, что Россия и Китая укрепляют военное сотрудничество и проводят совместные учения.

В публикации британского издания Daily Express говорится, что некоторое время назад китайские и российские военные начали совместные учения на территории КНР. Аналитики заявили, что на Западе испугались «леденящего кровь и душу сигнала» от Москвы и Пекина, передает «ПолитРоссия».

«В заявлениях их министерств обороны говорится, что основное внимание уделяется раннему предупреждению и разведке, радиоэлектронной борьбе и совместному взаимодействию», — говорится в статье.

Отмечается, что военные маневры проходят на фоне роста напряженности в отношениях двух стран с западными государствами. Уникальность этих учений заключается в том, что впервые российские военные тренируются на территории КНР.

В Британии полагают, что если расшифровать посланное предупреждение, то можно прийти к неутешительному выводу. На Западе боятся, что в будущем ВС России и Китая могут создать специальные командные центры, которые позволят им лучше координировать совместную работу.

Ранее сообщалось, что основными задачами учений России и Китая «Взаимодействие-2021» станут укрепление двусторонних отношений, наращивание военного сотрудничества и демонстрация способности бороться с терроризмом. Всего в них примут участие около 10 тысяч солдат и офицеров, передает RT.