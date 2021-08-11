Подтвердил кредит доверия: журналист Шендарев поздравил Шугалея с регистрацией

Регистрация Максима Шугалея на выборы в ЗакС Петербурга — абсолютное подтверждение кредита доверия, который он успел получить у россиян. Об этом корреспонденту ФАН заявил руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Эксперт отреагировал на известие о регистрации Шугалея кандидатом на выборы в городской парламент по пятому одномандатному округу, отметив, что появление настолько опытных людей в высших эшелонах власти необходимо для развития государственности.

«Нужно, чтобы важные для страны решения принимали специалисты, которые не понаслышке знают чаяния народа. А грамотный социолог — это человек, который может свести общественные запросы к четкому и единому знаменателю и на их основе принимать взвешенные решения», — сказал собеседник агентства.

Prt Scr youtube.com / Россия 24

Представительство в политике истинных профессионалов крайне важно именно сейчас, когда на верх политического олимпа пытаются попасть пусть и яркие, но недостаточно компетентные люди. Вряд ли какой-то блогер из TikTok пойдет в парламент, чтобы услышать мнение и проблемы народа — скорее, такому «голосу поколения» нужен будет сиюминутный хайп.

«К тому же за то время, пока Максим Шугалей пробыл в плену в Ливии, здесь, в России, он получил огромный кредит доверия не только со стороны простых людей, но и со стороны лидеров общественного мнения. И то, что Шугалей смог зарегистрироваться кандидатом в питерский ЗакС, этот кредит доверия подтверждает. Так что стоит пожелать Максиму удачи и новых свершений на политическом олимпе!», — напутствовал руководитель новостного канала.

Ранее и сам социолог высказался о регистрации на выборы. Он признался, что сейчас нацелен на результат и планирует составить свою программу, основанную на интересах и нуждах жителей округа.