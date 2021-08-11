Прохожие спасли от сексуального маньяка двух школьниц в Подмосковье

Бронницы, 11 августа. Мужчина пытался изнасиловать свою несовершеннолетнюю падчерицу и ее подругу в лесном массиве. Как стало известно ФАН, девочкам на помощь пришли двое жителей Бронниц, которые задержали педофила.

В местную дежурную часть полиции 10 августа примерно в 15:00 обратилась жительница Бронницы. 36-летняя женщина сообщила стражам порядка, что сожитель пытался изнасиловать ее 15-летнюю дочь. Блюстители закона задержали 39-летнего мужчину.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней».

«Подозреваемый работает разнорабочим в организации, которая занимается переработкой и утилизацией мусора, — рассказал источник в правоохранительных органах. — В день совершения преступления он взял дочь своей сожительницы и ее несовершеннолетнюю подругу. Втроем они пошли в кафе. Там они пообедали и примерно в 12:30 отправились домой».

Через некоторое время мужчина предложил девочкам оставшийся путь пройти через лесной массив.

«Они углубились в чащу примерно на 100 метров. В этом момент разнорабочий решил совершить над школьницами сексуальное насилие. Он стал трогать их и попытался совершить с ними половой акт. Однако девочки быстро сориентировались в непростой ситуации и оказали активное сопротивление извращенцу. К тому же они стали кричать и просить о помощи», — дополнил источник.

В этот момент мимо проходили двое добропорядочных граждан, которые не испугались и пришли на помощь пострадавшим. Они побежали на место преступления и скрутили педофила. После этого вызвали стражей порядка и передали мужчину наряду патрульно-постовой службы.

По словам источника ФАН, на данный момент подозреваемый неохотно общается с силовиками. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.