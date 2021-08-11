Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 12:46
12:46
Общество
В РФПИ оценили безопасность препарата «Спутник V»
12:44
Происшествия
Правоохранители задержали жителя Петергофа за стрельбу на свадьбе
12:42
Политика
«Очень обидно»: ведущий Цветков назвал несправедливым недопуск Булановой на выборы в ЗакС
12:39
Экономика
Эксперты усомнились в эффективности автомобильной «карты спасения»
12:38
Политика
Экономист Лобода: Опыт Шугалея выгодно выделяет его среди других кандидатов
12:38
Происшествия
Пенсионер надругался над семилетней девочкой, заманив ее на дачу в Подмосковье
12:36
ФАН-ТВ
В Токио убрали Олимпийские кольца
12:35
Общество
Главред «Архонта» увидел в Шугалее и партии «Родина» гарантию спокойного будущего
12:32
Экономика
Водителям мотоциклов и машин объяснили, как правильно устанавливать номера
12:31
Политика
ЦИК России одобрил форму бюллетеней для думских выборов
Все новости

Эфир: Как обеспечить новостройки Петербурга детскими садами, школами и поликлиниками
Общество
Эфир: Как обеспечить новостройки Петербурга детскими садами, школами и поликлиниками
gov.karelia.ru  / 

В среду, 11 августа, с 12:00 в медиацентре «Патриот» проходит пресс-конференция, в ходе которой обсуждают инициативу петербургских властей, обязывающую застройщиков сдавать жилые комплексы только вместе с социальной инфраструктурой.

Градостроительная комиссия города утвердила правило, без соблюдения которого застройщикам не дадут возводить новые дома в Петербурге. Речь идет о параллельном строительстве социальных объектов вместе с жилыми комплексами. В дальнейшем эти школы, детские сады и поликлиники должны быть переданы городу.

Вопрос нехватки детских садов, школ и поликлиник в новых жилых районах Петербурга стоит очень остро. Заселяясь в новостройки, люди быстро понимают, что микрорайоны плохо приспособлены для жизни. Эта проблема накапливалась десятилетиями и требует срочного решения, которое, похоже, найдено.

«Мы стремимся не только наращивать темпы возведения социальных объектов, но и вести их строительство параллельно с жилой застройкой, чтобы все сдавалось синхронно. Этих правил должны придерживаться все застройщики», — отметил в обращении губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Поможет ли инициатива Смольного ликвидировать дисбаланс между строительством новостроек и социальных объектов, которые так необходимы новоселам, в студии Медиагруппы «Патриота» объясняет координатор «Деловой России» по СЗФО Дмитрий Панов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эфир: Как обеспечить новостройки Петербурга детскими садами, школами и поликлиниками
петербург панов недвижимость социальные объекты новостройки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru