Эфир: Как обеспечить новостройки Петербурга детскими садами, школами и поликлиниками

В среду, 11 августа, с 12:00 в медиацентре «Патриот» проходит пресс-конференция, в ходе которой обсуждают инициативу петербургских властей, обязывающую застройщиков сдавать жилые комплексы только вместе с социальной инфраструктурой.

Градостроительная комиссия города утвердила правило, без соблюдения которого застройщикам не дадут возводить новые дома в Петербурге. Речь идет о параллельном строительстве социальных объектов вместе с жилыми комплексами. В дальнейшем эти школы, детские сады и поликлиники должны быть переданы городу.

Вопрос нехватки детских садов, школ и поликлиник в новых жилых районах Петербурга стоит очень остро. Заселяясь в новостройки, люди быстро понимают, что микрорайоны плохо приспособлены для жизни. Эта проблема накапливалась десятилетиями и требует срочного решения, которое, похоже, найдено.

«Мы стремимся не только наращивать темпы возведения социальных объектов, но и вести их строительство параллельно с жилой застройкой, чтобы все сдавалось синхронно. Этих правил должны придерживаться все застройщики», — отметил в обращении губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Поможет ли инициатива Смольного ликвидировать дисбаланс между строительством новостроек и социальных объектов, которые так необходимы новоселам, в студии Медиагруппы «Патриота» объясняет координатор «Деловой России» по СЗФО Дмитрий Панов.