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Испытания российской ракеты «Сармат» впечатлили украинского военного аналитика
Армия
Испытания российской ракеты «Сармат» впечатлили украинского военного аналитика
Pr Scr youtube.com  /  Минобороны России

Киев, 11 августа. Новый российский ракетный комплекс «Сармат» не будет иметь аналогов в мире. Такое заявление сделал украинский военный эксперт, полковник Олег Жданов.

Его предположение основано на недавних испытаниях ракеты, о результатах которых сообщала госкорпорация «Роскосмос». Украинский аналитик впечатлился характеристиками российского комплекса и заявил, что ни одна система противовоздушной обороны не сможет перехватить «Сармат», так как тот имеет впечатляющую дальность полета. Возможность выхода ракеты на околоземную орбиту поразила эксперта.

«По идее, от такого оружия в мире защиты не существует. Потому что эти ракеты способны выходить на гиперзвук, когда скорость будет составлять 5–7 Махов, а современные системы противоракетной обороны такие ракеты увидят, но не возьмут», — подчеркнул Жданов.

Однако украинский полковник считает, что Киеву теоретический ядерный удар от России не грозит — две страны находится слишком близко друг к другу.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что разработка в России тяжелой баллистической ракеты «Сармат» внесет большой вклад в обеспечение безопасности страны. При этом в Минобороны РФ указывали, что новый комплекс должен быть передан в РВСН в 2022 году, передает RT.

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