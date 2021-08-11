Более половины членов российских избиркомов привиты от COVID-19

Москва, 11 августа. Прививки от коронавируса имеют более половины членов избирательных комиссий по всей России. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Глава Центризбиркома на прошлой неделе отметила, что в общей сложности в России работают более 900 тысяч членов комиссий. Тогда доля привитых составляла 47%. При этом в некоторых регионах показатель достигал 80%.

Теперь же, по словам Памфиловой, удалось преодолеть 50-процентный барьер. Ее слова прозвучали во время заседания ЦИК.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Одновременно с ними в стране должны будут пройти прямые выборы глав девяти федеральных субъектов, а также депутатов 39 региональных парламентов.

Опрошенные ФАН политические аналитики и журналисты ранее оценили подготовку к парламентским выборам в России на фоне пандемии. Специалисты отметили, что коронавирус не стал препятствием для голосования как в РФ, так и в других странах, но наложил свои ограничения.