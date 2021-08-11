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Более половины членов российских избиркомов привиты от COVID-19

  /   Обновлено: 11 августа 2021 11:35
Политика
Более половины членов российских избиркомов привиты от COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 11 августа. Прививки от коронавируса имеют более половины членов избирательных комиссий по всей России. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Глава Центризбиркома на прошлой неделе отметила, что в общей сложности в России работают более 900 тысяч членов комиссий. Тогда доля привитых составляла 47%. При этом в некоторых регионах показатель достигал 80%.

Теперь же, по словам Памфиловой, удалось преодолеть 50-процентный барьер. Ее слова прозвучали во время заседания ЦИК.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Одновременно с ними в стране должны будут пройти прямые выборы глав девяти федеральных субъектов, а также депутатов 39 региональных парламентов.

Опрошенные ФАН политические аналитики и журналисты ранее оценили подготовку к парламентским выборам в России на фоне пандемии. Специалисты отметили, что коронавирус не стал препятствием для голосования как в РФ, так и в других странах, но наложил свои ограничения.

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