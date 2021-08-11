Адвокат Навального подал жалобу на решение суда о замене условного срока на реальный

Москва, 11 августа. Представитель стороны защиты осужденного блогера Алексея Навального обжаловал судебное решение о замене условного срока лишения свободы на реальный.

Как уточнили во Втором кассационном суде общей юрисдикции, Вадим Кобзев направил в ведомство жалобу, однако она пока не была принята.

«В суд поступила кассационная жалоба от адвоката Вадима Кобзева в интересах осужденного Алексея Навального. После изучения материалов дела судьей, которому оно было распределено, по жалобе будет принято дальнейшее решение», — цитирует ТАСС представителя кассационной инстанции.

Напомним, решением Симоновского суда Москвы 2 февраля было удовлетворено ходатайство ФСИН о замене Навальному 3,5 года условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Причиной стали многочисленные нарушения условий отбывания наказания. В настоящий момент блогер находится в ИК-2, расположенной в городе Покрове Владимирской области.

Ранее Deita.ru сообщало о вынесении приговора в отношении брата Алексея Навального Олега по «санитарному делу».