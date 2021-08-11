Канчельскис считает, что пик карьеры Месси пройден

Москва, 11 августа. Экс-хавбек сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о переходе аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в «ПСЖ».

По его словам, мощная атакующая тройка в стане парижан (Неймар, Килиан Мбаппе и Лионель Месси. — Прим. Ред.) может принести французскому клубу несколько побед в престижнейшем клубном турнире — Лиге чемпионов.

«Но это произойдет только при том раскладе, если Месси не будут беспокоить травмы. Все-таки ему уже 34 года. Пик карьеры пройден. А в чемпионате Франции защитники действуют гораздо жестче, чем в Испании», — выразил уверенность Канчельскис в беседе с «Известиями».

Он также обратил внимание на то, что у «ПСЖ» довольно глубокий состав, поэтому аргентинец сможет сконцентрироваться на Лиге чемпионов.

Напомним, звезда «Барселоны» и сборной Аргентины Месси подписал двухлетний контракт с «ПСЖ» с опцией о возможном продлении.