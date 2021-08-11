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Медики зафиксировали 21 571 новый случай заболевания COVID-19 за сутки в России

  /   Обновлено: 11 августа 2021 11:25
Общество
Медики зафиксировали 21 571 новый случай заболевания COVID-19 за сутки в России
pixabay.com

Москва, 11 августа. Российские медики зафиксировали 21 571 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией за последние сутки в 85 регионах страны.

Отмечается, что 8,1% среди заразившихся не имели никаких клинических проявлений болезни. Новые данные опубликовал оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции.

Зафиксировано 799 летальных исходов. Полностью за последние 24 часа выздоровели 20 067 человек. Согласно данным оперштаба, в Москве выявили 2076 новых случаев заражения COVID-19, а в Петербурге — 1804.

Вакцинация против коронавируса на данный момент является самым эффективным способом борьбы с пандемией. Кроме того, прививка облегчает симптомы недуга.

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россия коронавирус оперштаб
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