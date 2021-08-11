Россиянам назвали три симптома, которые характерны для штамма коронавируса «Дельта»

Самара, 11 августа. Три признака, которые отличают заражение штаммом коронавируса «Дельта» от других мутаций, назвал российский врач из Самары.

Индийский штамм коронавируса протекает с новыми симптомами. От других мутаций его отличают три признака, рассказал руководитель информационного центра оперштаба Самарской области Николай Ренц. Прежде всего у людей, зараженных дельта-штаммом, сокращается период инкубации. Ранее он составлял от четырех до десяти дней, а теперь его сроки — не более трех суток.

Также, индийский штамм стал больше поражать подростков и детей и вызывать осложнения. Кроме того, при штамме «Дельта» не у всех возникает кашель. Чаще наблюдаются нарушение работы желудочно-кишечного тракта и повышение температуры. Однако температура повышается не только при заражении, но и после прививки от коронавируса. Иммунолог Николай Крючков объяснил, говорит ли это о формировании антител, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Защититься от заболевания дельта-штаммом коронавируса и другими мутациями можно, пройдя вакцинацию.. В Минздраве РФ ранее заявили о высокой эффективности «Спутника V» против индийской мутации.