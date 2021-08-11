Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 12:46
12:44
Происшествия
Правоохранители задержали жителя Петергофа за стрельбу на свадьбе
12:42
Политика
«Очень обидно»: ведущий Цветков назвал несправедливым недопуск Булановой на выборы в ЗакС
12:39
Экономика
Эксперты усомнились в эффективности автомобильной «карты спасения»
12:38
Политика
Экономист Лобода: Опыт Шугалея выгодно выделяет его среди других кандидатов
12:38
Происшествия
Пенсионер надругался над семилетней девочкой, заманив ее на дачу в Подмосковье
12:36
ФАН-ТВ
В Токио убрали Олимпийские кольца
12:35
Общество
Главред «Архонта» увидел в Шугалее и партии «Родина» гарантию спокойного будущего
12:32
Экономика
Водителям мотоциклов и машин объяснили, как правильно устанавливать номера
12:31
Политика
ЦИК России одобрил форму бюллетеней для думских выборов
12:31
Происшествия
ФАН публикует кадры с места взрыва газа в Краснодаре
Все новости

Россиянам назвали три симптома, которые характерны для штамма коронавируса «Дельта»

  /   Обновлено: 11 августа 2021 11:17
Общество
Россиянам назвали три симптома, которые характерны для штамма коронавируса «Дельта»
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Самара, 11 августа. Три признака, которые отличают заражение штаммом коронавируса «Дельта» от других мутаций, назвал российский врач из Самары.

Индийский штамм коронавируса протекает с новыми симптомами. От других мутаций его отличают три признака, рассказал руководитель информационного центра оперштаба Самарской области Николай Ренц. Прежде всего у людей, зараженных дельта-штаммом, сокращается период инкубации. Ранее он составлял от четырех до десяти дней, а теперь его сроки — не более трех суток.

Также, индийский штамм стал больше поражать подростков и детей и вызывать осложнения. Кроме того, при штамме «Дельта» не у всех возникает кашель. Чаще наблюдаются нарушение работы желудочно-кишечного тракта и повышение температуры. Однако температура повышается не только при заражении, но и после прививки от коронавируса. Иммунолог Николай Крючков объяснил, говорит ли это о формировании антител, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Защититься от заболевания дельта-штаммом коронавируса и другими мутациями можно, пройдя вакцинацию.. В Минздраве РФ ранее заявили о высокой эффективности «Спутника V» против индийской мутации.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россиянам назвали три симптома, которые характерны для штамма коронавируса «Дельта»
признаки дельта коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru