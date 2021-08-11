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Экс-депутат Рады Олейник: Киев использует нищету украинцев, чтобы отвлечь их от НАТО
Политика
Экс-депутат Рады Олейник: Киев использует нищету украинцев, чтобы отвлечь их от НАТО
Федеральное агентство новостей  / 

Нищета жителей Украины используется ее руководством для политических манипуляций. Об этом в интервью ФАН рассказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Украинский вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников попросил администрацию Джо Байдена разместить на территории страны силы американской противовоздушной обороны. По мнению чиновника, эти меры необходимы как ответ на якобы размещение Россией ядерных ракет в Крыму, а также «оккупацию Азовского моря».

«Смотрите, что они там затеяли, — указал Олейник. — Киев осознал, что в НАТО его не возьмут, поскольку европейские страны не хотят конфликта с Россией. А поскольку Альянс все-таки является коллективной организацией, положительное решение по Украине было отложено в долгий ящик».

В этих условиях, продолжил экс-депутат Рады, украинская власть придумала «следующую тему».

«Есть «Будапештский меморандум» (на который Киев все время ссылается), согласно которому США, Россия и Великобритания выступили гарантами территориальной целостности Украины взамен на передачу Киевом Москве ядерного оружия, которое находилось в пределах бывшей УССР. И вот теперь украинцы заявляют, что, поскольку РФ этот меморандум (кстати, не ратифицированный ни одним из парламентов подписавших его стран) нарушила, то теперь Соединенные Штаты должны выполнить свою часть сделки и гарантировать суверенитет Украины от «дальнейшей экспансии» РФ путем размещения на ее территории систем противоракетной обороны».

Экс-депутат Рады Олейник: Киев использует нищету украинцев, чтобы отвлечь их от НАТО
Pr Scr youtube.com  / 60 минут

Военные американские базы, по словам экс-депутата Рады, уже строятся в Очаково — якобы для украинских кораблей, что, в принципе, является беспрецедентным случаем.

«И вот у них появилась идея: раз нас не берут в НАТО — значит, мы сами возьмем его! — заявил политик. — И вот под всякими благовидными предлогами они втягивают американцев на свою территорию».

Собеседник ФАН объяснил, когда украинцы возмутятся фактическим захватом Штатами их страны.

«Когда нищета их доведет! — подчеркнул Олейник. — Госстат Украины буквально вчера опубликовал следующие данные: только 1% граждан страны причисляют себя к среднему классу! А 67% считают себя бедными! Киев буквально использует нищету в своих политических целях, и это у них получается! Люди думают только о том, как бы заплатить по счетам и заработать, — какое им дело до НАТО!»

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