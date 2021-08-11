Вокзал Кирова попал в топ-10 самых красивых зданий Транссибирской магистрали

Киров, 11 августа. Вокзал в городе Киров попал в десятку самых красивых архитектурных сооружений на Транссибирской магистрали по версии издания «Russia Beyond».

В список также вошли вокзалы Москвы, Новосибирска, Красноярска, Иркутска и других городов. Как отметили журналисты издания, Киров является важным железнодорожным узлом.

«Он соединяет маршруты северных железных дорог, поездов из Санкт-Петербурга и Вологды с Уралом и Сибирью», — пишет «Russia Beyond».

Отмечается, что современное здание кировского вокзала построено в 1961 году в стилистике сталинского ампира. Вокзал имеет арку, фронтон с барельефами и декор в виде объемных гербов СССР, пишет «Свой Кировский.рф».

Администрация Кирова ранее обсудила изменения облика киосков города. Причиной для создания каталога типовых решений стала подготовка к 650-летию города.