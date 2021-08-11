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Вокзал Кирова попал в топ-10 самых красивых зданий Транссибирской магистрали
Общество
Вокзал Кирова попал в топ-10 самых красивых зданий Транссибирской магистрали
wikipedia.org  /  A.Savin / FAL

Киров, 11 августа. Вокзал в городе Киров попал в десятку самых красивых архитектурных сооружений на Транссибирской магистрали по версии издания «Russia Beyond».

В список также вошли вокзалы Москвы, Новосибирска, Красноярска, Иркутска и других городов. Как отметили журналисты издания, Киров является важным железнодорожным узлом.

«Он соединяет маршруты северных железных дорог, поездов из Санкт-Петербурга и Вологды с Уралом и Сибирью», — пишет «Russia Beyond».

Отмечается, что современное здание кировского вокзала построено в 1961 году в стилистике сталинского ампира. Вокзал имеет арку, фронтон с барельефами и декор в виде объемных гербов СССР, пишет «Свой Кировский.рф».

Администрация Кирова ранее обсудила изменения облика киосков города. Причиной для создания каталога типовых решений стала подготовка к 650-летию города.

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киров здание вокзал
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