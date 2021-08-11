«Этот день в истории». Что произошло 11 августа, праздники, факты, люди

Каждый день в мире происходят сотни событий. Чтобы не запутаться и акцентировать свое внимание на самом главном, выходит передача «Этот день в истории».

11 августа — значимый день для представителей православной религии. Верующие отмечают Рождество святителя Николая Чудотворца. Считается, что сегодня стоит избегать тяжелой работы, ссор и конфликтов в семье.

Также этот день интересен работником авиационной сферы. Ровно 62 года назад в Москве открылся международный аэропорт Шереметьево. Он является самым загруженным в России.

Любителям отечественной эстрады 11 августа запомнился резонансным скандалом с участием певца Филиппа Киркорова. В 2004 году его признали виновным в оскорблении журналистки. По словам артиста, девушка раздражала его своей розовой кофточкой, грудью и микрофоном.

О том, как 37 лет назад опростоволосился президент США Рональд Рейган, и сколько лет сегодня исполнилось Оскару Кучере, узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».