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Беспорядки в Литве: свобода протестовать или анархия?
Общество
Беспорядки в Литве: свобода протестовать или анархия?
wikipedia.org  /  Lithuanian Embassy Flag / CC2

Несколько тысяч человек 10 августа собрались в центре Вильнюса у здания Сейма, чтобы выразить несогласие с политикой литовских властей. Литовцев возмутила государственная политика в отношении непривитого населения. По разным оценкам, протесты собрали до 20 тысяч человек. Акцию жестоко разогнали местные правоохранители.

«Демократия не анархия, а свобода протестовать не является свободой применять насилие. Призываю цивилизованно позволить депутатам Сейма покинуть здание», — написал в социальных сетях президент Литвы Гитанас Науседа.

В среду, 11 августа, в 16:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» эксперты обсудят причины волнений в Литве, сравнят действия литовских и белорусских властей, ответят на вопрос: почему в одном случае свобода протестовать является неотъемлемой частью демократии и соблюдения прав человека, а в другом — анархией.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать свои вопросы на мероприятии. Журналисты могут прислать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94. Мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94.

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55.

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