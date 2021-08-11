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«Единая Россия» объявила дату второго этапа предвыборного съезда партии

  /   Обновлено: 11 августа 2021 11:07
Политика
«Единая Россия» объявила дату второго этапа предвыборного съезда партии
wikipedia.org

Москва, 11 августа. Партия «Единая Россия» анонсировала второй этап съезда в преддверии выборов. Представители политсилы встретятся 24 августа.

«Единая Россия» проведет второй этап предвыборного съезда в Москве. Местом проведения мероприятия станет «Экспоцентр».

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова ранее предложила внести изменения на логотип «Единой России». По ее словам, медведь не должен быть одинок. Детский омбудсмен допустила, что к основному изображению можно добавить медвежат и получится целая семья.

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съезд ер экспоцентр
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