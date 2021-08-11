Российская туристка рассказала об отдыхе в Турции во время лесных пожаров

Москва, 11 августа. Туристы из России и других стран мира с пониманием отнеслись к мерам, принятым властями Турции в связи с лесными пожарами.

Российская туристка Людмила отдыхала на территории курортного города Мармарис в Турции в период лесных пожаров. В блоге «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен» она рассказала, как россияне и другие туристы отреагировали на ЧС.

По словам туристки, руководство отелей и курортов сразу предупредило об отсутствии какой-либо серьезной опасности. Отдых было разрешено продолжать в обычном режиме, паники среди туристов не было. Как утверждает Людмила, к вечеру 30 июля в ее отель приехали туристы, которых должны были перевезти в другие гостиницы. Все они с пониманием отнеслись к таким мерам.

«Даже те, кто брали очень дорогие отели, не устраивали скандалов и разборок», — объяснила она.

Некоторые туристы обращались с просьбой о повышении категории номеров или уровня питания. Отмечается, что отдыхающим полностью вернули все средства, потраченные на несостоявшиеся экскурсии.

Не все россияне остались довольны отдыхом в Турецкой Республике. Ранее туристка Елена рассказала об испорченном отпуске, на которой было потрачено 66 тысяч рублей.