В ЦАХАЛ начали внутреннее расследование по факту обстрела в секторе Газа

Газа, 11 августа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала расследование артиллерийского обстрела, в результате которого 13 мая в секторе Газа погибли шестеро мирных жителей. Удар наносился по скоплению полуразрушенных домов в окрестностях города Бейт Лахия. Эти здания занимают члены бедуинской общины.

Свидетель обстрела, 50-летний Нассер Абу Фарес отметил, что ЦАХАЛ в тот раз не предупредил мирное население об атаке, как он это обычно делает. В результате мужчина потерял трех дочерей и 9-месячного внука.

Правозащитные организации неоднократно обвиняли израильскую армию в сокрытии преступных действий. Так, базирующаяся в Нью-Йорке Human Rights Watch (HRW) считает, что ЦАХАЛ в течение мая провел ряд атак, имеющих признаки военных преступлений, и нежелание командования расследовать их подчеркивает необходимость привлечения Международного уголовного суда. Однако, HRW уличает и палестинское движение ХАМАС в преступных неизбирательных обстрелах израильских городов.

HRW calls for ICC inquiry into war crimes in Gaza, urges US to condition assistance to Israel: https://t.co/xPiyv54ceP

Правозащитная группа «Б’Целем» отмечает, что внутренние расследования ЦАХАЛ, как правило, сосредоточены на действиях военнослужащих низкого ранга. При этом игнорируется роль высших командиров или политиков.

Аналогичной точки зрения придерживается и израильское издание Haaretz. В одной из статей утверждается, что армия намеренно скрывала сам факт обстрела. Также говорится о краткосрочном отстранении нескольких военнослужащих низшего звена и переводе командира батальона на небоевую должность. При этом ни один из старших офицеров не понес наказания.

На следующий день после инцидента ЦАХАЛ уничтожил километры подземных туннелей ХАМАС, но факт предшествующего ночного обстрела замалчивался.

С 10 по 21 мая Израиль и ХАМАС обменивались ракетными, авиа- и артиллерийскими ударами, в результате чего погибли 260 палестинцев и 13 израильтян, ранения получили приблизительно 1 900 и 350 человек соответственно.

The ceasefire declared on May 21, which ended the 11-day war that resulted in the death of 260 Palestinians and 13 Israelis, has been terminated with Israel forces’ attack on #Gaza.#FreePalestine pic.twitter.com/Bj2Igmwwb9