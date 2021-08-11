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В ЦАХАЛ начали внутреннее расследование по факту обстрела в секторе Газа
Ближний Восток
В ЦАХАЛ начали внутреннее расследование по факту обстрела в секторе Газа
Global Look Press  /  Ashraf Amra / Keystone Press Agency

Газа, 11 августа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала расследование артиллерийского обстрела, в результате которого 13 мая в секторе Газа погибли шестеро мирных жителей. Удар наносился по скоплению полуразрушенных домов в окрестностях города Бейт Лахия. Эти здания занимают члены бедуинской общины.

Свидетель обстрела, 50-летний Нассер Абу Фарес отметил, что ЦАХАЛ в тот раз не предупредил мирное население об атаке, как он это обычно делает. В результате мужчина потерял трех дочерей и 9-месячного внука.

«Первый снаряд упал на мой дом в этом районе, поднялась пыль, и мы бежали, пока не оказались в 100 метрах. <…> Нас никто не предупреждал», — сказал он.

Правозащитные организации неоднократно обвиняли израильскую армию в сокрытии преступных действий. Так, базирующаяся в Нью-Йорке Human Rights Watch (HRW) считает, что ЦАХАЛ в течение мая провел ряд атак, имеющих признаки военных преступлений, и нежелание командования расследовать их подчеркивает необходимость привлечения Международного уголовного суда. Однако, HRW уличает и палестинское движение ХАМАС в преступных неизбирательных обстрелах израильских городов.

Правозащитная группа «Б’Целем» отмечает, что внутренние расследования ЦАХАЛ, как правило, сосредоточены на действиях военнослужащих низкого ранга. При этом игнорируется роль высших командиров или политиков.

«Мы мало верим в расследования, которые проводит армия, и я не думаю, что на этот раз все будет по-другому», — сказала Яэль Штайн, главный исследователь группы.

Аналогичной точки зрения придерживается и израильское издание Haaretz. В одной из статей утверждается, что армия намеренно скрывала сам факт обстрела. Также говорится о краткосрочном отстранении нескольких военнослужащих низшего звена и переводе командира батальона на небоевую должность. При этом ни один из старших офицеров не понес наказания.

На следующий день после инцидента ЦАХАЛ уничтожил километры подземных туннелей ХАМАС, но факт предшествующего ночного обстрела замалчивался.

С 10 по 21 мая Израиль и ХАМАС обменивались ракетными, авиа- и артиллерийскими ударами, в результате чего погибли 260 палестинцев и 13 израильтян, ранения получили приблизительно 1 900 и 350 человек соответственно.

Палестинское движение использовало решение Окружного суда Израиля о выселении нескольких арабских семей из их домов в Иерусалиме в качестве предлога для обострения конфликта. Реальной же подоплекой эскалации аналитики считают срыв выборов на Западном Берегу, на которых ХАМАС имел большие шансы одержать победу. Президент автономии Махмуд Аббас отменил их, ссылаясь на то, что Израиль не позволил провести избирательную кампанию среди арабов, проживающих на его территории. 

В результате радикальное исламистское движение добилось желаемого: Израиль при посредничестве Египта вел переговоры именно с ним, тем самым фактически признав его ведущую роль в палестинском вопросе. В результате авторитет ХАМАС вырос как среди палестинцев и израильских арабов, так и в арабском мире в целом.

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израиль сектор газа
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