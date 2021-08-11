В Роспотребнадзоре объяснили последствия отказа от вакцинации

Москва, 11 августа. Сроки достижения коллективного иммунитета будут значительно увеличены, если население будет пренебрегать вакцинацией против коронавирусной инфекции.

Если выработка коллективного иммунитета будет происходить естественным путем, то это может занять от 7 до 10 лет. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Когда вакцинируется 60-70% населения страны, мы дадим шанс 6%, которые не могут поставить прививку в силу показателей здоровья, спасти свою жизнь и не встретится с инфекцией», — сообщил ученый.

Он отметил, что в течение этого длительного периода вирус начнет меняться, так как мутации могут происходить только в организме без иммунитета.

Вирусолог Георгий Викулов ранее объяснил важность вакцинации для создания популяционного иммунитета. Постоянный контакт с COVID-19 в небольших объемах может благотворно воздействовать на иммунитет.