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В Роспотребнадзоре объяснили последствия отказа от вакцинации

  /   Обновлено: 11 августа 2021 10:59
Общество
В Роспотребнадзоре объяснили последствия отказа от вакцинации
wikipedia.org  /  Dgeise / CC BY-SA 4.0

Москва, 11 августа. Сроки достижения коллективного иммунитета будут значительно увеличены, если население будет пренебрегать вакцинацией против коронавирусной инфекции.

Если выработка коллективного иммунитета будет происходить естественным путем, то это может занять от 7 до 10 лет. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Когда вакцинируется 60-70% населения страны, мы дадим шанс 6%, которые не могут поставить прививку в силу показателей здоровья, спасти свою жизнь и не встретится с инфекцией», — сообщил ученый.

Он отметил, что в течение этого длительного периода вирус начнет меняться, так как мутации могут происходить только в организме без иммунитета.

Вирусолог Георгий Викулов ранее объяснил важность вакцинации для создания популяционного иммунитета. Постоянный контакт с COVID-19 в небольших объемах может благотворно воздействовать на иммунитет.

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