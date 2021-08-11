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Политолог Злобин раскрыл истинную роль Украины в планах США
Политика
Политолог Злобин раскрыл истинную роль Украины в планах США
pixabay.com

Москва, 11 августа. Российско-американский политолог Николай Злобин считает, что США играет в глобальную игру, пытаясь вернуть свое прежнее влияние.

По словам эксперта, роль Украины в игре США зависит от того, как будет складываться в целом американская геополитическая игра. Сейчас внешняя политика США заключается в решении глобальных системных проблем и раскручивании трендов, убежден Злобин.

«Роль каждой конкретной страны сегодня для Вашингтона зависит от одного — насколько эти страны попадают в радиус американского радара глобального сканирования, и совпадает или не совпадает это с видением в США», — говорит политолог.

Именно поэтому роль Украины будет в значительной степени зависеть от такого расклада, а все остальное — технические детали, которые Вашингтон выработает позднее, заключил эксперт.

Ранее вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Украина готовит большой комплекс антироссийских и антикрымских провокаций. По его словам, ими станет саммит «Крымская платформа», который нацелен на нагнетание напряженности в Черноморском регионе.

Днем ранее вице-премьер Украины Алексей Резников сообщил, что Киев предложил Вашингтону развернуть на территории страны силы ПВО США. По его словам, украинское законодательство позволяет «расширить пакет в сфере безопасности», пишет НСН.

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