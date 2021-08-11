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Отца и сына задержали по подозрению в ограблении фуры на ходу в Иркутской области

  /   Обновлено: 11 августа 2021 10:55
Происшествия
Отца и сына задержали по подозрению в ограблении фуры на ходу в Иркутской области
pixabay.com  /  Renee Gaudet

Иркутск, 11 августа. Полиция Иркутской области задержала местного жителя и его сына за ограбление грузовика на ходу, в результате чего была похищена техника на сумму более одного миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, речь идет о ранее судимых за аналогичное преступление жителях Тайшета. Несколько лет назад похожим способом они похитили из фуры груз оружия, за что были приговорены к пяти годам лишения свободы.

«Мужчины, по версии следствия, украли груз электроники из кузова тягача на скорости больше 80 км в час. Для этих целей криминальный дуэт оборудовал автомобили, способные ночью на трассе вплотную примыкать к большегрузам», — говорится в сообщении.

О пропаже бытовой и компьютерной техники в ноябре прошлого года обратился водитель из Иркутска. По его словам, из фуры пропала часть груза на сумму свыше одного миллиона рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Отца и сына отпустили под подписку о невыезде. Они в свою очередь отрицают причастность к случившемуся.

Ранее РИАМО сообщало о задержании пожилого карманника, который ограбил пассажирку метро в Москве.

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