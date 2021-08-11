Российская молодежь назвала лучшие города для карьеры

Москва, 11 августа. Сервис «Работа.ру» провел опрос, чтобы определить лучшие города России для молодых специалистов, которые собираются учиться или строить карьеру.

Согласно данным исследования, наибольшая часть молодых россиян (46%) выбрала Москву как лучший город для специалистов. Так, 68% из них увидели в столице перспективы карьерного роста, а 66% отметили высокую заработную плату, передает РБК.

Также 37% опрошенных считают, что Санкт-Петербург является привлекательным городом для молодых специалистов. Новосибирск отметили 34% респондентов. Однако опрос допускал выбор нескольких вариантов ответа.

Северная столица привлекает российскую молодежь высоким уровнем жизни и развитой инфраструктурой. В то время как Новосибирск выделяется своими высшими учебными заведениями.

Как ранее сообщалось, россиянам назвали профессии с самыми заниженными ожиданиями кандидатов. Исследование проведено сервисом «Авито Работа».