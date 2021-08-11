Аналитики назвали средний заработок россиян, которые выросли в полной семье

Москва, 11 августа. Аналитики сервиса SuperJob выяснили, как семья влияет на заработок человека в будущем, сравнив доходы россиян, воспитывавшихся в разных типах семей.

Как выяснилось, зарплата, как правило, выше у тех, кто вырос в полной семье с двумя и более детьми. 46% респондентов, росших с братом или сестрой, получают от 80 тыс. рублей в месяц.

Однако среди тех, кто рос с одним родителем или опекуном, 21% зарабатывает до 30 тыс. рублей. Примерно та же ситуация складывается с единственными детьми в полных семьях. По словам аналитиков, среди мужчин с доходом от 80 тыс. рублей доля тех, кто вырос в многодетной семье, максимальна (30%).

Как стало известно ранее, около 20% россиян планируют закончить трудовую деятельность до 55 лет. Прошлогодние показатели аналогичного опроса были на 11% выше.