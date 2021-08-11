Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 11:19
11:18
Происшествия
Поезд насмерть сбил молодого парня под Новосибирском
11:18
Общество
Медики зафиксировали 21 571 новый случай заболевания COVID-19 за сутки в России
11:17
Общество
Россиянам назвали три симптома, которые характерны для штамма коронавируса «Дельта»
11:16
Общество
Петербуржцы могут записаться на прививку от COVID-19 через приложение «ВКонтакте»
11:08
Общество
Вокзал Кирова попал в топ-10 самых красивых зданий Транссибирской магистрали
11:07
Политика
Последний московский секретарь КПСС обвинил генерала Лебедя в заговоре против Горбачева
11:04
Общество
Жители Калининградской области пожаловались на воду цвета «Миринды» из крана
11:03
Политика
«Единая Россия» объявила дату второго этапа предвыборного съезда партии
11:01
Общество
Российская туристка рассказала об отдыхе в Турции во время лесных пожаров
11:01
Общество
Строительство соцобъектов в Петербурге: может ли город повлиять на застройщиков
Все новости

Аналитики назвали средний заработок россиян, которые выросли в полной семье

  /   Обновлено: 11 августа 2021 10:47
Общество
Аналитики назвали средний заработок россиян, которые выросли в полной семье
pixabay.com

Москва, 11 августа. Аналитики сервиса SuperJob выяснили, как семья влияет на заработок человека в будущем, сравнив доходы россиян, воспитывавшихся в разных типах семей.

Как выяснилось, зарплата, как правило, выше у тех, кто вырос в полной семье с двумя и более детьми. 46% респондентов, росших с братом или сестрой, получают от 80 тыс. рублей в месяц.

Однако среди тех, кто рос с одним родителем или опекуном, 21% зарабатывает до 30 тыс. рублей. Примерно та же ситуация складывается с единственными детьми в полных семьях. По словам аналитиков, среди мужчин с доходом от 80 тыс. рублей доля тех, кто вырос в многодетной семье, максимальна (30%).

Как стало известно ранее, около 20% россиян планируют закончить трудовую деятельность до 55 лет. Прошлогодние показатели аналогичного опроса были на 11% выше.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Аналитики назвали средний заработок россиян, которые выросли в полной семье
работа опрос семья заработок
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru