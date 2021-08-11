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Эксперт Простаков назвал важными действия Беглова по развитию метро в Петербурге
Общество
Эксперт Простаков назвал важными действия Беглова по развитию метро в Петербурге
vk.com  /  Максим Соколов

Развитие Санкт-Петербурга важно для страны, поэтому улучшающие жизнь мегаполиса проекты, которые реализуются сейчас при губернаторе Александре Беглове, можно только приветствовать. Об этом в комментарии ФАН рассказал эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Строительство станции

Станция метро Санкт-Петербурга «Горный институт» (она же — «Большой проспект») находится в высокой степени готовности, основной объем горнопроходческих работ выполнен уже на 85%. Об этом заявил вице-губернатор Максим Соколов.

«На 85% выполнен основной объем горнопроходческих работ. До 2024 года метростроевцы планируют завершить сооружение вестибюля станции, прокладку комплекса инженерных коммуникаций, монтаж технологического оборудования, пусконаладочные и отделочные работы и благоустройство объекта в целом», — заметил Соколов.

Эксперт Простаков назвал важным действия Беглова по развитию метрополитена в Петербурге
vk.com  / Максим Соколов

В оформлении подземного вестибюля станции «Горный институт» архитекторы воплотят идею Доменико Трезини о превращении Васильевского острова во вторую Венецию, с параллельными каналами вместо улиц. Тему воды обыграют цветом: для этого пилоны — массивные столбы, на которые опирается свод — облицуют светло-голубым мрамором.

«ОАО «Метрострой» выполняет обязательства по строительству метрополитена. Стабилизировать ситуацию и обеспечить штатный режим работы удалось благодаря совместным усилиям правительства города и банка ВТБ. Впереди — плавный переход трудового коллектива из ОАО «Метрострой» в АО «Метрострой Северной столицы», — заключил Максим Соколов.

Развитие города

Как отметил Сергей Простаков, Санкт-Петербург — один их важнейших городов страны не только в историческом прошлом, но и в настоящем — в экономике, политике, культуре, туризме.

«Учитывая географические, исторические и экономические реалии, развитие Санкт-Петербурга необходимо стране, которая не может позволить себе избыточную концентрацию всех ресурсов в одном регионе, пусть и столичном. Это грозит столь огромному государству дисбалансом и отчужденностью территорий, разрывом общественных отношений», — пояснил Сергей Простаков.

Эксперт Простаков назвал важным действия Беглова по развитию метрополитена в Петербурге
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Как заметил Сергей Простаков, строительство новых станций метро — естественный путь развития мегаполиса. Васильевский остров, несмотря на свое географическое положение, не так охвачен станциями метрополитена, как соседние исторические районы.

«Поэтому появление новой [станции] улучшит жизнь местного населения, облегчит перемещение туристов по несомненно интересному для них городу. Развитие Санкт-Петербурга нужно и самим петербуржцам, и всей России, поэтому улучшающие жизнь мегаполиса проекты, которые реализуются сейчас при Беглове, можно только приветствовать», — заключил Сергей Простаков.

Смольный планирует открыть 12 новых станций метро в Петербурге к 2032 году. АО «Метрострой Северной столицы» выступит подрядчиком этого проекта. Строительство семи станций метро и одного метродепо к 2024 обойдется примерно в 200 млрд рублей.

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