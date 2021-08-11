Правительство проработает финансирование электроэнергетики на Курилах

Москва, 11 августа. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам проработать вопрос финансирования строительства электроэнергетической инфраструктуры на Курилах.

Доклад о проделанной работе премьер примет до 1 сентября. Соответствующее поручение было им дано после рабочей поездки в Сахалинскую область в конце июля.

Изучением вопроса развития электроэнергетической инфраструктуры на Курильских островах займутся Минэнерго, Минтранс, Минвостокразвития, Минфин и правительство Сахалинской области. Кабмин предполагает, что на Курилах удастся применить более экологичные виды топлива, в том числе сжиженный природный газ (СПГ).

На прошлой неделе стали известны победители грантового проекта «Агростартап». Ими стали четверо сахалинцев, которые разделят призовой фонд размером 10 млн рублей. Среди сфер деятельности, в которых будут работать фермеры, значатся выращивание ягод, разведение коров, а также производство молока и мяса.