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Правительство проработает финансирование электроэнергетики на Курилах

  /   Обновлено: 11 августа 2021 10:42
Экономика
Правительство проработает финансирование электроэнергетики на Курилах
wikipedia.org  /  Public Domain

Москва, 11 августа. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам проработать вопрос финансирования строительства электроэнергетической инфраструктуры на Курилах.

Доклад о проделанной работе премьер примет до 1 сентября. Соответствующее поручение было им дано после рабочей поездки в Сахалинскую область в конце июля.

Изучением вопроса развития электроэнергетической инфраструктуры на Курильских островах займутся Минэнерго, Минтранс, Минвостокразвития, Минфин и правительство Сахалинской области. Кабмин предполагает, что на Курилах удастся применить более экологичные виды топлива, в том числе сжиженный природный газ (СПГ).

На прошлой неделе стали известны победители грантового проекта «Агростартап». Ими стали четверо сахалинцев, которые разделят призовой фонд размером 10 млн рублей. Среди сфер деятельности, в которых будут работать фермеры, значатся выращивание ягод, разведение коров, а также производство молока и мяса.

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