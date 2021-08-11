Бывшая солистка группы «Мираж» предсказала Булановой успех на политическом поприще

Москва, 11 августа. Певицу Татьяну Буланову впереди ждет успех на политическом поприще. Об этом заявила экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина.

Исполнительница в беседе с «Политикой сегодня» призналась, что знает о намерении коллеги по эстраде стать депутатом. Булановой ранее отказали в регистрации кандидатом в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга. Певица выдвигалась от партии «Родина». Гулькина поддержала Буланову и сделала прогноз о ее карьере в политике.

«Все еще впереди у нее. Я думаю, что она настоит на своем и будут следующие выборы и, наверно, она будет снова выдвигаться», — подчеркнула певица.

Буланову ранее поддержала исполнительница Наталья Сенчукова, которая положительно оценила идею о «Ленинградской надбавке». Певица считает, что богатый жизненный опыт коллеги пригодился бы в ЗакСе Петербурга.

Шоумен и кандидат в депутаты Госдумы РФ Сергей Зверев 10 августа призвал поддержать Буланову после отказа ТИК регистрировать ее на выборах. Претендент на депутатское кресло назвал певицу очень честным и порядочным человеком.