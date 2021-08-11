Строительство соцобъектов в Петербурге: может ли город повлиять на застройщиков

Градостроительная комиссия Санкт-Петербурга утвердила правило, без соблюдения которого застройщикам не дадут возводить новые дома в городе. Речь идет о параллельном строительстве социальных объектов вместе с жилыми комплексами. В дальнейшем эти школы, детские сады и поликлиники должны быть переданы городу.

Сейчас в Санкт-Петербурге остро стоит проблема нехватки социальной инфраструктуры в новых жилых районах. Люди въезжая в новое жильё, очень быстро понимают, что микрорайоны плохо приспособлены для жизни. Проблема накапливалась десятилетиями и требует срочного решения.

«Мы стремимся не только наращивать темпы возведения социальных объектов, но и вести их строительство параллельно с жилой застройкой, чтобы все сдавалось синхронно. Этих правил должны придерживаться все застройщики», — отметил в обращении губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В среду, 11 августа, в 12:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» вместе с координатором «Деловой России» по СЗФО Дмитрием Пановым обсудим данную инициативу Смольного. Поговорим о том, как город может ликвидировать дисбаланс между строительством жилых домов и социальных объектов.

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