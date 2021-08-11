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Строительство соцобъектов в Петербурге: может ли город повлиять на застройщиков
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Строительство соцобъектов в Петербурге: может ли город повлиять на застройщиков
Общество
Строительство соцобъектов в Петербурге: может ли город повлиять на застройщиков
Невские Новости  /  Степан Яцко

Градостроительная комиссия Санкт-Петербурга утвердила правило, без соблюдения которого застройщикам не дадут возводить новые дома в городе. Речь идет о параллельном строительстве социальных объектов вместе с жилыми комплексами. В дальнейшем эти школы, детские сады и поликлиники должны быть переданы городу.

Сейчас в Санкт-Петербурге остро стоит проблема нехватки социальной инфраструктуры в новых жилых районах. Люди въезжая в новое жильё, очень быстро понимают, что микрорайоны плохо приспособлены для жизни. Проблема накапливалась десятилетиями и требует срочного решения.

«Мы стремимся не только наращивать темпы возведения социальных объектов, но и вести их строительство параллельно с жилой застройкой, чтобы все сдавалось синхронно. Этих правил должны придерживаться все застройщики», — отметил в обращении губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В среду, 11 августа, в 12:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» вместе с координатором «Деловой России» по СЗФО Дмитрием Пановым обсудим данную инициативу Смольного. Поговорим о том, как город может ликвидировать дисбаланс между строительством жилых домов и социальных объектов.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

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Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55.

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Все новости / Общество / Строительство соцобъектов в Петербурге: может ли город повлиять на застройщиков
новостройки соцобъекты дмитрий панов
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