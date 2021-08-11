Подорожание продуктов вынуждает кондитеров менять рецептуру конфет

Москва, 11 августа. Владелец кондитерских брендов «35» и Cho Ko-Te корректирует рецептуру своих новых конфет. Это делается с целью компенсировать подорожание используемых для начинки жиров.

Себестоимость создания кондитерских изделий в пандемию коронавируса увеличилась примерно на 30%. В связи с этим конфеты будут производиться со сниженным содержанием жиров, рассказал РБК генеральный директор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев.

К таким мерам могут прибегнуть и другие кондитеры, отметил специалист. Причиной стал рост цен на растительные жиры, какао, сахар, муку, а также подорожание упаковочного материала, передает «ФедералПресс».

Производителям частично удалось повысить стоимость конфет весной, однако ретейлеры на такие переговоры идут не охотно. Торговые сети предлагают сделать конфеты «чуть попроще и подешевле».

На прошлой неделе Росстат впервые с сентября 2020 года зафиксировал снижение продовольственных цен. Стоимость продуктов питания в России сократилась в среднем на 0,5%.