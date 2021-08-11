Нападающий «ПСЖ» Мбаппе хочет уйти в другой клуб в августе

Париж, 11 августа. Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе хочет покинуть «Пари Сен-Жермен» в августе, однако ни один клуб не сделал предложение по переходу игрока.

Как утверждают испанские СМИ, одной из причин такого решения называются натянутые отношения французского нападающего со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо. Из-за этого переговоры с Мбаппе ведет президент красно-синих Нассер Аль-Хелаифи, который в самое ближайшее время хочет встретиться с игроком и попытаться уговорить его остаться в парижском клубе.

Ранее в Al Jazeera объяснили, почему аргентинский форвард Лионель Месси покинул «Барселону». По данным издания, дело вовсе не в финансовой составляющей.