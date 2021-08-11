Крымский вице-премьер предрек новые антироссийские провокации Украины

Севастополь, 11 августа. Украина готовит большой комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, считает вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Представитель Крыма уверен, что такой провокацией станет саммит «Крымская платформа», который нацелен на нагнетание напряженности в Черноморском регионе.

«Организаторы саммита намерены использовать тему Крыма, чтобы долгосрочно, по заданию США и НАТО, расшатывать международную обстановку вокруг российского полуострова», — заявил вице-премьер правительства республики.

По словам Мурадова, именно Соединенным Штатам и странам НАТО выгодны провокации против России и Крыма, так как они хотят действовать, а не обсуждать теоретические вопросы. Россия должна быть к этому готова, заключил политик.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель приедет в Киев в преддверии саммита «Крымская платформа». Темой встречи станут безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы, пишет НСН. Также сообщалось, что на саммите, возможно, будут применены новые ограничения против России и полуострова. Однако политолог Николай Стариков считает, что они будут неэффективны.