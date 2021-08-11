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Названы главные должники российского шоу-бизнеса
Шоу-бизнес
Названы главные должники российского шоу-бизнеса
instagram.com  /  @zhigunov_sergey_offical

Москва, 11 августа. Ряд звезд российского шоу-бизнеса и спорта имеют многомиллионные долги. В частности, певец Филипп Киркоров и актер Сергей Жигунов могут оказаться невыездными из-за задолженности.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» должен 15 миллионов рублей. Артист брал кредит на съемки фильма в 2014 году, но проект оказался провальным и «подарил» Жигунову счет на 38 миллионов рублей. Чтобы расквитаться с долгами, судебные приставы забрали у актера однокомнатную квартиру в Москве. Но этих денег не хватило на погашение задолженности.

В списке главных должников числится бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер ФК «Нижний Новгород» Александр Кержаков. По данным Федеральной службы судебных приставов, спортсмен должен заплатить 5 миллионов рублей в качестве алиментов для дочери от первого брака. Кержакову теперь сложнее погасить такую сумму, поскольку былых контрактов у экс-игрока сборной России уже давно нет.

С актера Гоши Куценко судебные приставы пытаются взыскать 700 тысяч рублей. Артист должен выплатить такую сумму водителю, чья машина серьезно пострадала в ДТП со звездой кино. Причем представители актера говорят, что Куценко никому ничего не должен. По их словам, есть судебное решение о невиновности знаменитости.

Король эстрады Филипп Киркоров не может избавиться от долга в 44 тысяч рублей. Хотя когда-то артист был лидером по сумме долга — он «накопил» 140 миллионов рублей. Согласно базе ФССП, у актера 20 штрафов за лихачество и неправильную парковку, пишет kp.ru.

Весной был составлен рейтинг селебрити с большой задолженностью. Тогда в списке оказались рэпер Тимати и блогер Давид Манукян, известный как Дава.

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киркоров долг кержаков куценко жигунов
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