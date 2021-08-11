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Политик Джабаров не исключил провокации Запада после выборов в Госдуму

  /   Обновлено: 11 августа 2021 10:29
Политика
Политик Джабаров не исключил провокации Запада после выборов в Госдуму
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания РФ

Москва, 11 августа. Запад может попытаться организовать провокации после проведения в России думских выборов, считает политик Владимир Джабаров.

В частности, страны Запада могут не признать итоги выборов в Госдуму, отметил он. Также не исключено, что в России попытаются организовать массовые акции протеста после голосования, добавил политик.

Ранее Джабаров назвал фантазером экс-президента Украины Петра Порошенко, заявившего, что «отберет» Крым у России. По мнению сенатора, бывший украинский лидер готовится к президентской гонке.

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