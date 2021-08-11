Родственники погибшей пациентки в больнице Владикавказа раскрыли ФАН детали трагедии

Трагедия, которая произошла вечером 9 августа во Владикавказе, когда в ковидную больницу перестал поступать кислород из-за прорыва магистральной трубы, находящейся под землей, привела к гибели девяти человек. ФАН удалось поговорить с родственниками погибшей Ирины Сеничкиной, они рассказали свою версию произошедшего.

«Мама попала в больницу 31 июля. Коронавирус у нее диагностировали не сразу. Изначально у нее поднялась температура, и несколько дней она лежала дома. Когда не получилось сбить температуру — мы вызвали скорую, привезли в больницу, сделали КТ, ей поставили поражение 20-30% [легких]. И отправили ее в обычную палату, просто в отделение», — рассказала Елена Лучкина, дочь погибшей.

До трагического дня она находилась в отделении. Но родственникам объяснили: чтобы помочь Ирине справиться с болезнью, ее надо поднять в реанимацию — дать большой поток кислорода и «раздышать» легкие.

«Нам врачи сказали, что нет ничего страшного: «Мы дадим большой поток кислорода, она полежит там сутки, и мы переведем ее обратно в палату». Она была не на ИВЛ, она была под маской», — добавила собеседница ФАН.

Несмотря на то, что пациентка не находилась на аппарате искусственной вентиляции легких, а всего лишь под маской, кислород в нее все равно подавался централизованно. Можно сказать — из одной трубы. Когда произошло ЧП, пациенты одномоментно оказались «отрезанными» от жизненно важного потока кислорода.

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Дарья, внучка погибшей женщины, работает в этой больнице. Она рассказала ФАН, что, когда проводили трубу для подачи кислорода в медучреждение, был расчет лишь на 15 пациентов реанимации. В момент трагедии там было более 70 человек.

«В момент пандемии, когда все это началось, они не увеличили ее (подачу кислорода. — Прим. ФАН), а коечных мест стало в разы больше», — заметила она.

При переводе в реанимацию женщина находилась в сознании, однако иногда снижался уровень сатурации — когда находилась без кислорода. Даже при этом ее состояние не называли крайне тяжелым.

«Я с реаниматологом разговаривала. Он мне сказал: «Здесь критичного ничего нет». В отделении у нее сатурация была 92, она получала 10 литров кислорода, в реанимации этот показатель снижался до 80. А перевод был аргументирован тем, что она «просто подышит кислородом» и все будет хорошо. Звонила за час до трагедии в больницу. Мне сказали, что все хорошо, сатурация достигла 99, бабушка даже сама поела обед», — рассказала внучка погибшей пациентки.

О трагедии родственники узнали из СМИ. Из больницы им позвонили лишь спустя пару часов, принесли соболезнования, никаких подробностей не сообщили. По поводу компенсаций родственники тоже пока ничего не знают. Об этом им ничего не сообщали.

«Нам никто не звонил, никто ничего не говорил. Нам пришлось занимать деньги на организацию похорон бабушки. Ни о какой компенсации речи нет», — констатировала внучка погибшей.

Дарья рассказала ФАН, что бабушка отработала 28 лет воспитателем в детском саду, в последние годы находилась на пенсии.

Ранее ФАН связывался с врио главы Северной Осетии — Алании Сергеем Меняйло, который заверил, что помощь будет оказана — людей в беде не бросят.