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Инфляция в ФРГ достигла максимума с августа 2008 года
Экономика
Инфляция в ФРГ достигла максимума с августа 2008 года
pixabay.com

Берлин, 11 августа. Потребительские цены в Германии в июле 2021 года выросли на 3,1% в годовом выражении, что является максимальной динамикой с августа 2008 года.

Как свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ, за месяц инфляция в стране ускорилась на 0,5%. В июне стоимость товаров и услуг в Германии увеличилась на 2,1% в годовом и на 0,4% в помесячном выражении.

Экономист Андрей Лобода ранее в интервью ФАН отметил, что Германия не откажется от «Северного потока — 2», несмотря на позицию Соединенных Штатов по газопроводу. По его мнению, «СП-2» становится своего рода катализатором в усилении экономического суверенитета континентальной Европы во главе с Берлином перед США.

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