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Пьяный курянин выстрелил в игравшего у его машины ребенка

  /   Обновлено: 11 августа 2021 10:22
Происшествия
Пьяный курянин выстрелил в игравшего у его машины ребенка
http://koblt.customs.ru  /  Пресс-служба Калининградской областной таможни

Курск, 11 августа. Житель Курска решил отогнать несовершеннолетних от своего автомобиля выстрелами из пневматической винтовки.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону, в результате неправомерных действий курянина один ребенок получил ранение живота. По факту случившегося была организована проверка.

«В Курске проводится проверка по факту стрельбы мужчины, отгонявшего детей от своей машины», — заявили в пресс-службе.

По уточненным данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина умышленно выстрелил из пневматики, находясь в своей квартире, и попал в живот 12-летнему мальчику. Школьник получил непроникающее ранение. Прибывшие на место правоохранители изъяли винтовку.

Ранее отец случайно выстрелил в сына из пневматики в Москве, писало РИАМО.

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дети курск пневматика
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