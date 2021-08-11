Пьяный курянин выстрелил в игравшего у его машины ребенка

Курск, 11 августа. Житель Курска решил отогнать несовершеннолетних от своего автомобиля выстрелами из пневматической винтовки.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону, в результате неправомерных действий курянина один ребенок получил ранение живота. По факту случившегося была организована проверка.

«В Курске проводится проверка по факту стрельбы мужчины, отгонявшего детей от своей машины», — заявили в пресс-службе.

По уточненным данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина умышленно выстрелил из пневматики, находясь в своей квартире, и попал в живот 12-летнему мальчику. Школьник получил непроникающее ранение. Прибывшие на место правоохранители изъяли винтовку.

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