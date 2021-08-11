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Манукян поздравил Шугалея с регистрацией и напомнил о несправедливости к Булановой
Общество
Манукян поздравил Шугалея с регистрацией и напомнил о несправедливости к Булановой
Global Look Press  /  MFA Russia / Anatoly Lomokhov

Блогер, общественный деятель Вадим Манукян с удовлетворением отреагировал на информацию о регистрации социолога Максима Шугалея в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Шугалей зарегистрирован по пятому одномандатному округу.

По мнению Манукяна, это отрадная новость, также было бы правильно, чтобы была исправлена несправедливость по отношению к коллеге Шугалея по партии «Родина» — певице Татьяне Булановой. Напомним, во вторник стало известно, что Булановой фактически отказали в регистрации под предлогом неверно оформленных подписных листов.

«Поздравляю Максима Шугалея с регистрацией на выборах, — обратился Манукян через ФАН. — Надеюсь, что его 19 сентября (в единый день голосования. — Прим. ФАН) ждет успех. Таких патриотов и героических людей должно быть как можно больше в парламентах всех уровней на территории РФ».

Татьяна Буланова в избирательной комиссии
Федеральное агентство новостей  / 

При этом блогер не стал скрывать своей озабоченности по поводу попытки лишить Татьяну Буланову возможности участвовать в выборах.

«Меня по-прежнему очень беспокоит судьба Татьяны Ивановны Булановой. Мне кажется абсолютно несправедливым решение не допускать ее до выборов. Очень надеюсь, что ЦИК и [губернатор Санкт-Петербурга Александр] Беглов разберутся в этой ситуации, и ошибка, совершенная в отношении Булановой, будет исправлена», — подчеркнул Вадим Манукян.

Ранее Максим Шугалей в комментарии ФАН рассказал, что для него именно сейчас начинается настоящая работа на благо петербуржцев.

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