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Ушел из жизни участник хоккейной Суперсерии Тони Эспозито
Спорт
Ушел из жизни участник хоккейной Суперсерии Тони Эспозито
wikipedia.org  /  Chicago Blackhawks / NHL / Общественное достояние

Оттава, 11 августа. Участник Суперсерии 1972 года и трехкратный лауреат премии лучшему вратарю сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Тони Эспозито скончался на 79-м году жизни.

Причиной смерти легендарного вратаря стал рак поджелудочной железы.

Тони Эспозито был профессиональным хоккейным вратарем канадского происхождения. В НХЛ он больше всего выступал за команду «Чикаго Блэк Хокс».

Его старший брат Фил Эспозито также является известным хоккеистом. Они построили блестящую карьеру и были внесены в Зал хоккейной славы. В 2017 году Тони Эспозито вошел в список «100 величайших игроков НХЛ».

Несколько месяцев назад в Испании скончался бывший вратарь ФК «Барселона» Франсеск Арнау. Ему было всего 45 лет.

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хоккеист смерть тони эспозито
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