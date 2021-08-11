Ушел из жизни участник хоккейной Суперсерии Тони Эспозито

Оттава, 11 августа. Участник Суперсерии 1972 года и трехкратный лауреат премии лучшему вратарю сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Тони Эспозито скончался на 79-м году жизни.

Причиной смерти легендарного вратаря стал рак поджелудочной железы.

Тони Эспозито был профессиональным хоккейным вратарем канадского происхождения. В НХЛ он больше всего выступал за команду «Чикаго Блэк Хокс».

Его старший брат Фил Эспозито также является известным хоккеистом. Они построили блестящую карьеру и были внесены в Зал хоккейной славы. В 2017 году Тони Эспозито вошел в список «100 величайших игроков НХЛ».

Несколько месяцев назад в Испании скончался бывший вратарь ФК «Барселона» Франсеск Арнау. Ему было всего 45 лет.