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София Сапега не исключила причастность окружения Протасевича к инциденту с Ryanair

  /   Обновлено: 11 августа 2021 10:11
Политика
София Сапега не исключила причастность окружения Протасевича к инциденту с Ryanair
pixabay.com  /  tpicture

Минск, 11 августа. Россиянка София Сапега рассказала, кто может быть причастен к ситуации с посадкой самолета Ryanair в минском аэропорту.

По мнению Сапеги, в этом деле может быть замешано окружение сооснователя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Знакомые блогера летели вместе с ним из Афин в Вильнюс.

«Из разговоров с Романом был сделан вывод, что в этом замешан именно рабочий коллектив Романа, кто-то из его рабочего окружения», — призналась россиянка в интервью телеканалу «Беларусь 1».

София Сапега не исключила причастность окружения Протасевича к инциденту с Ryanair
Prt Scr youtube.com  / Россия 24

Также девушка добавила, что не считает, что к этому инциденту причастны белорусские спецслужбы.

Ситуация с экстренной посадкой Ryanair в Белоруссии произошла в мае этого года. Тогда в минском аэропорту задержали Сапегу и Протасевича. По словам президента республики Александра Лукашенко, блогер «практически на свободе», передает НСН. Глава страны добавил, что он может «идти и работать».

Кроме того, лидер страны подчеркнул, что власти Белоруссии фактически защищают Протасевича, потому что его «заказал» Запад.

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Все новости / Политика / София Сапега не исключила причастность окружения Протасевича к инциденту с Ryanair
белоруссия ryanair сапега
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