Минобороны РФ раскрыло неизвестные подробности о перехвате эсминца Defender

Москва, 11 августа. Провокация британского эсминца Defender в Черном море произошла 23 июня. В Министерстве обороны России рассказали неизвестные ранее подробности о перехвате нарушителя около Крыма.

Бомбометание по курсу корабля проводилось на дистанции менее километра, рассказал замминистра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов в интервью изданию «АиФ».

«Когда по курсу британца ложились бомбы, там толерантностью особо не пахло», — отметил он.

Российский истребитель Су-24М совершил бомбометание авиационными снарядами весом 250 килограммов. Действиями военных руководил министр обороны Сергей Шойгу через Национальный центр управления обороной, добавил Картаполов.

Ранее доцент кафедры «Теория и практика перевода» СевГУ Ольга Москаленко объяснила, почему Великобритания использует вопрос Крыма для возрождения империи. Британцы транслируют эту тему последние шесть-семь лет, отметила она.