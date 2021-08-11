Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 11:17
11:16
Общество
Петербуржцы могут записаться на прививку от COVID-19 через приложение «ВКонтакте»
11:08
Общество
Вокзал Кирова попал в топ-10 самых красивых зданий Транссибирской магистрали
11:07
Политика
Последний московский секретарь КПСС обвинил генерала Лебедя в заговоре против Горбачева
11:04
Общество
Жители Калининградской области пожаловались на воду цвета «Миринды» из крана
11:03
Политика
«Единая Россия» объявила дату второго этапа предвыборного съезда партии
11:01
Общество
Российская туристка рассказала об отдыхе в Турции во время лесных пожаров
11:01
Общество
Строительство соцобъектов в Петербурге: может ли город повлиять на застройщиков
11:00
Общество
Оренбургские спасатели получили награды за тушение пожара в Протопоповской роще
11:00
Общество
Жители поселка под Калининградом не могут попасть домой из-за ставших озерами дорог
11:00
Общество
Родственники погибшей пациентки в больнице Владикавказа раскрыли ФАН детали трагедии
Все новости

Минобороны РФ раскрыло неизвестные подробности о перехвате эсминца Defender

  /   Обновлено: 11 августа 2021 10:35
Армия
Минобороны РФ раскрыло неизвестные подробности о перехвате эсминца Defender
wikipedia.org  /  Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet / Public Domain

Москва, 11 августа. Провокация британского эсминца Defender в Черном море произошла 23 июня. В Министерстве обороны России рассказали неизвестные ранее подробности о перехвате нарушителя около Крыма.

Бомбометание по курсу корабля проводилось на дистанции менее километра, рассказал замминистра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов в интервью изданию «АиФ».

«Когда по курсу британца ложились бомбы, там толерантностью особо не пахло», — отметил он.

Российский истребитель Су-24М совершил бомбометание авиационными снарядами весом 250 килограммов. Действиями военных руководил министр обороны Сергей Шойгу через Национальный центр управления обороной, добавил Картаполов.

Ранее доцент кафедры «Теория и практика перевода» СевГУ Ольга Москаленко объяснила, почему Великобритания использует вопрос Крыма для возрождения империи. Британцы транслируют эту тему последние шесть-семь лет, отметила она.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Минобороны РФ раскрыло неизвестные подробности о перехвате эсминца Defender
минобороны рф черное море defender
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru