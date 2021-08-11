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Очередную цистерну с кислородом доставили в больницу Владикавказа

  /   Обновлено: 11 августа 2021 10:06
Происшествия
Очередную цистерну с кислородом доставили в больницу Владикавказа
osetia.sledcom.ru  /  СУ СК России по РСО-Алания

Владикавказ, 11 августа. По поручению врио главы Алании Сергея Меняйло еще 20 тонн кислорода привезли в больницу Северной Осетии, где недавно погибли девять пациентов из-за инцидента с прорывом трубы.

Как сообщили в пресс-службе главы и правительства республики, очередная партия кислорода прибыла утром в среду, 11 августа, из Краснодара.

«20 тонн кислорода доставили сегодня рано утром из Краснодара во Владикавказ, в РКБСМП (Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи — Прим. ред.). Обеспечить медучреждение необходимыми объемами кислорода поручил врио главы региона Сергей Меняйло», — отмечается в опубликованном сообщении.

Известно, что ситуация находится на личном контроле главы региона.

Работы на месте прорыва магистральной линии к настоящему моменту были завершены. Специалисты проводят тестирование системы. Пациенты реанимационного отделения медучреждения в полной мере обеспечены кислородными баллонами.

Ранее сообщалось, что три тонны кислорода доставили в больницу Владикавказа из Кабардино-Балкарии.

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больница владикавказ кислород
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