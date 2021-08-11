Disney запустил первый с начала пандемии круиз

Огромный круизный лайнер Disney Fantasy успешно прошел проверку санитарного состояния и отплыл из порта Орландо на Багамы.

Жители штата с удивлением наблюдали, как лайнер компании Disney принимает на борт пассажиров с чемоданами и отплывает в путешествие, ведь из-за пандемии COVID-19 они не видели такого с марта 2020 года. Пассажирка Джулианна Дэвидсон призналась, что немного нервничает, даже несмотря на то, что она полностью вакцинирована, ведь если у кого-то из участников круиза обнаружат положительный результат, лайнер так и останется у причала.

«Я немного нервничаю, хотя я полностью вакцинирована и еду со своими двумя дочерями, у которых был тест на COVID, но немного переживаю зная, что, если у кого-то из нашей группы будет положительный результат теста, никто никуда не поедет, так что да», — признается Джулианна.

Однако и радостных эмоций наблюдалось в избытке, ведь этот отъезд знаменовал собой возобновление регулярных круизов Disney, которых так долго ждали туристы.

«Мы так счастливы, и не только как пассажиры, но и очень рады за экипаж и персонал, которые так долго не могли работать. Все вокруг ужасно волнующе, так что мы очень счастливы и очень взволнованы», — делятся впечатлениями пассажиры лайнера Аарон и Кира Абернати.

Круизный лайнер Disney Fantasy длиной 340 метров способен принять на борт до 4 000 пассажиров, а обслуживать их будет экипаж количеством 1 500 человек.

