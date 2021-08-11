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Физики из Кореи создали робота-хамелеона с активной системой камуфляжа
Наука
Физики из Кореи создали робота-хамелеона с активной системой камуфляжа
pixabay.com  /  PD

Сеул, 11 августа. Робота-хамелеона с системой активного камуфляжа, который способен копировать цвета окружающего мира, разработали физики из Кореи.

Ученые создали робота, который перенимает цвета через серебряные нанопровода и жидкие кристаллы. Они в долю секунду меняют оттенки при условии изменения температурного режима окружающей среды.

Исследователи выразили надежду, что на базе новой технологии позволят удастся создать камуфляж нового поколения. Научная работа опубликована в журнале Nature Communication.

Кристаллы разных видов часто помогают ученым открывать новое. Использование особого кристалла ранее позволило физикам обнаружить темную материю.

Физики до этого выявили неизвестную частицу материи на Большом адронном коллайдере. Ей присвоен сверхтяжелый класс, передает «Ридус».

Также во всем мире развивается робототехника. Так, в России создали робота, который впервые стал охранником на немецком предприятии, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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