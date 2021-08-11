Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 11:16
11:08
Общество
Вокзал Кирова попал в топ-10 самых красивых зданий Транссибирской магистрали
11:07
Политика
Последний московский секретарь КПСС обвинил генерала Лебедя в заговоре против Горбачева
11:04
Общество
Жители Калининградской области пожаловались на воду цвета «Миринды» из крана
11:03
Политика
«Единая Россия» объявила дату второго этапа предвыборного съезда партии
11:01
Общество
Российская туристка рассказала об отдыхе в Турции во время лесных пожаров
11:01
Общество
Строительство соцобъектов в Петербурге: может ли город повлиять на застройщиков
11:00
Общество
Оренбургские спасатели получили награды за тушение пожара в Протопоповской роще
11:00
Общество
Жители поселка под Калининградом не могут попасть домой из-за ставших озерами дорог
11:00
Общество
Родственники погибшей пациентки в больнице Владикавказа раскрыли ФАН детали трагедии
10:59
Общество
В Роспотребнадзоре объяснили последствия отказа от вакцинации
Все новости

Кемеровскую предпринимательницу обвинили в мошенничестве с субсидиями

  /   Обновлено: 11 августа 2021 09:52
Происшествия
Кемеровскую предпринимательницу обвинили в мошенничестве с субсидиями
pixabay.com

Новокузнецк, 11 августа. Главу коммерческой организации обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия, в ноябре 2019 года предпринимательница обратилась в городскую администрацию для получения субсидии в размере 467 тыс. рублей на возмещение средств, потраченных на аренду помещения. Предоставленные документы оказались поддельными.

В ее отношении возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, материалы были переданы в Центральный районный суд Новокузнецка для рассмотрения по существу. Причиненный фигуранткой ущерб был возмещен в полном объеме.

Незадолго до этого в Москве задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве с муниципальной недвижимостью на сумму 750 млн рублей, сообщало РИАМО.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Кемеровскую предпринимательницу обвинили в мошенничестве с субсидиями
мошенничество новокузнецк субсидии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru