Кемеровскую предпринимательницу обвинили в мошенничестве с субсидиями

Новокузнецк, 11 августа. Главу коммерческой организации обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия, в ноябре 2019 года предпринимательница обратилась в городскую администрацию для получения субсидии в размере 467 тыс. рублей на возмещение средств, потраченных на аренду помещения. Предоставленные документы оказались поддельными.

В ее отношении возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, материалы были переданы в Центральный районный суд Новокузнецка для рассмотрения по существу. Причиненный фигуранткой ущерб был возмещен в полном объеме.

Незадолго до этого в Москве задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве с муниципальной недвижимостью на сумму 750 млн рублей, сообщало РИАМО.