Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 11:16
11:08
Общество
Вокзал Кирова попал в топ-10 самых красивых зданий Транссибирской магистрали
11:07
Политика
Последний московский секретарь КПСС обвинил генерала Лебедя в заговоре против Горбачева
11:04
Общество
Жители Калининградской области пожаловались на воду цвета «Миринды» из крана
11:03
Политика
«Единая Россия» объявила дату второго этапа предвыборного съезда партии
11:01
Общество
Российская туристка рассказала об отдыхе в Турции во время лесных пожаров
11:01
Общество
Строительство соцобъектов в Петербурге: может ли город повлиять на застройщиков
11:00
Общество
Оренбургские спасатели получили награды за тушение пожара в Протопоповской роще
11:00
Общество
Жители поселка под Калининградом не могут попасть домой из-за ставших озерами дорог
11:00
Общество
Родственники погибшей пациентки в больнице Владикавказа раскрыли ФАН детали трагедии
10:59
Общество
В Роспотребнадзоре объяснили последствия отказа от вакцинации
Все новости

Привитый вакциной от COVID-19 в виде капель рассказал об ощущениях после вакцинации

  /   Обновлено: 11 августа 2021 09:48
Общество
Привитый вакциной от COVID-19 в виде капель рассказал об ощущениях после вакцинации
pixabay.com

Москва, 11 августа. Россиянин, привившийся препаратом от коронавируса в виде капель для носа, рассказал, как перенес вакцинацию.

Назальную вакцину от COVID-19 разработали специалисты Центра им. Гамалеи. По словам привитого, препарат капают в нос, при этом нужно сделать глубокий вдох. Длительность процедуры составляет менее одной минуты.

«Препарат практически не имеет вкуса и запаха, совсем чуть-чуть сладковатый привкус, совершенно не противно», — поделился впечатлениями россиянин в беседе с РИА Новости.

По его словам, вакцина на вид прозрачная. Для ее применения используется шприц со специальной насадкой, в который набирают препарат, а затем закапывают его в нос. При этом после процедуры не было выявлено никаких побочных эффектов.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал об особенностях назальной версии «Спутника V». По его словам, вакцина уже прошла доклинические исследования.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Привитый вакциной от COVID-19 в виде капель рассказал об ощущениях после вакцинации
вакцина коронавирус центр Гамалеи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru