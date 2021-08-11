Привитый вакциной от COVID-19 в виде капель рассказал об ощущениях после вакцинации

Москва, 11 августа. Россиянин, привившийся препаратом от коронавируса в виде капель для носа, рассказал, как перенес вакцинацию.

Назальную вакцину от COVID-19 разработали специалисты Центра им. Гамалеи. По словам привитого, препарат капают в нос, при этом нужно сделать глубокий вдох. Длительность процедуры составляет менее одной минуты.

«Препарат практически не имеет вкуса и запаха, совсем чуть-чуть сладковатый привкус, совершенно не противно», — поделился впечатлениями россиянин в беседе с РИА Новости.

По его словам, вакцина на вид прозрачная. Для ее применения используется шприц со специальной насадкой, в который набирают препарат, а затем закапывают его в нос. При этом после процедуры не было выявлено никаких побочных эффектов.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал об особенностях назальной версии «Спутника V». По его словам, вакцина уже прошла доклинические исследования.