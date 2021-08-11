На месте взрыва газа в Краснодаре развернули оперативный штаб

Краснодар, 11 августа. Оперативный штаб по ликвидации последствий пожара после взрыва газа в многоквартирном доме на Кубани был создан на месте ЧС в Краснодаре.

Трагедия произошла в одной из квартир четырехэтажного дома на улице Орджоникидзе. В результате инцидента погиб один человек, еще двоих с ожогами доставили в Краевую клиническую больницу №1, сообщает источник ФАН.

Известно, что в доме жили 53 человек, десять из которых являются детьми. Изначально жильцов разместили в гостинице «Кавказ», однако потом было принято решение сменить ее на отель «Москва». Для перемещения предоставили автобус. Как заявил глава городской администрации, жильцы аварийного дома будут проживать в гостинице столько, сколько им потребуется.

На месте был введен локальный режим чрезвычайной ситуации, работают сотрудники службы спасения, представители полиции, Следственного комитета, МЧС России по Краснодарскому краю. В настоящий момент специалисты проводят оценку технического состояния здания. После проведения обследования станет известен ущерб, который понесли жильцы. Кроме того, будет принято решение о пригодности дома для проживания.

Жителям положена компенсация. Ее размер станет известен позже.