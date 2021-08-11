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Шугалей о регистрации на выборы в ЗакС Петербурга: Полет нормальный, работаем дальше

  /   Обновлено: 11 августа 2021 09:52
Политика
Шугалей о регистрации на выборы в ЗакС Петербурга: Полет нормальный, работаем дальше
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Регистрация в кандидаты в депутаты ЗакС Санкт-Петербурга позади, теперь необходима точечная работа с избирателями. Об этом в комментарии ФАН рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. Он зарегистрирован кандидатом в ЗакС СПб по пятому одномандатному округу.

«Комиссия сегодня собралась в девять часов утра и проголосовала единогласно. Регистрация состоялась. Работаем дальше, все в штатном режиме. Полет нормальный», — пояснил Максим Шугалей.

Он отметил, что сейчас нацелен на результат. Социолог выразил сожаление, что до выборов осталось мало времени. До этого он хочет обойти всех жителей округа.

«Сколько хватит времени. На основании их заявлений хочу составить свою программу, потому что в первую очередь кандидатура, которая идет по одномандатному округу, должна представлять интересы жителей. Более-менее я себе уже все представляю. Территория большая. В каждом районе, микрорайоне, доме есть свои нюансы. Будем работать точечно. С каждым избирателем», — заключил Максим Шугалей.

Ученый-социолог родился в Ленинграде, широкую известность он получил при печальных обстоятельствах — после инцидента в Ливии, когда он провел в плену почти два года. Знания в политике и социологии дают Максиму Шугалею огромное преимущество перед другими кандидатами.

Ранее Шугалей выразил уверенность, что власти города должны помогать гражданам в непростое время. Кандидату нравится, что петербургское отделение «Родины» определяет программу, собрав мнения жителей города.

Кроме того, он отреагировал на обращение певицы Татьяны Булановой к председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой провести честные выборы в Петербурге. Шугалей поддержал артистку и коллегу по партии, а также назвал ее настоящей ценностью России.

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Все новости / Политика / Шугалей о регистрации на выборы в ЗакС Петербурга: Полет нормальный, работаем дальше
россия шугалей
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