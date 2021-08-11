Министр финансов Афганистана покинул свой пост из-за действий талибов в стране

Кабул, 11 августа. Захват ряда приграничных городов Афганистана движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) привел к уменьшению доходов афганского правительства на 50%.

По имеющейся информации, из-за сложившейся ситуации министр финансов страны оставил свой пост и покинул территорию государства.

Ранее представитель политического бюро радикального движения выступил с заявлением, в котором предупредил США о последствиях вмешательства во внутренние дела Афганистана. Он также указал, что именно афганское правительство виновато в разжигании военных действий на территории страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.