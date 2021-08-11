Антипов рассказал о фатальной ошибке в отчете следователей по МН17

Москва, 11 августа. Технический эксперт Юрий Антипов сообщил о «необъяснимой странности», которая может серьезно повлиять на исход в деле о крушении Boeing-777 в небе над Донбассом.

По словам эксперта, речь идет о фатальной ошибке в отчете голландских следователей. В частности, странности есть в маршруте «Малайзийских авиалиний». Так, двигаясь по коридору международной трассы L980, самолет запросил у украинских диспетчеров разрешения на смещения влево на 20 миль и вверх на 1000 футов. Такой маневр пилоты объяснили неблагоприятной погодой, но диспетчеры запретили менять высоту.

В результате, хотя лайнер и сместился на 6,5 мили влево, высота осталась прежней. В отчете следователей об изменениях ничего не говорится.

«Именно этим объясняется разброс обломков MH17. Тем не менее, это обстоятельство, которое может перевернуть ход расследования, Запад пока что успешно игнорирует», — говорится в статье Юрия Антипова.

Ранее Антипов сообщил, что следственная группа, которая занималась исследованием обломков MH17, упустила важные улики. Он внимательно изучил фотографии осколков фюзеляжа самолета, который в 2014 году потерпел крушение в Донбассе, и пришел к выводу, что лайнер не был сбит при помощи ЗРК «Бук».

В конце июля стало известно, что российскую пару, которая раскрыла властям Нидерландов подробности по делу о крушении малайзийского MH17, могут экстрадировать. Супруги якобы случайно узнали детали об авиакатастрофе, пишет НСН.