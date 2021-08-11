Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 11:15
11:08
Общество
Вокзал Кирова попал в топ-10 самых красивых зданий Транссибирской магистрали
11:07
Политика
Последний московский секретарь КПСС обвинил генерала Лебедя в заговоре против Горбачева
11:04
Общество
Жители Калининградской области пожаловались на воду цвета «Миринды» из крана
11:03
Политика
«Единая Россия» объявила дату второго этапа предвыборного съезда партии
11:01
Общество
Российская туристка рассказала об отдыхе в Турции во время лесных пожаров
11:01
Общество
Строительство соцобъектов в Петербурге: может ли город повлиять на застройщиков
11:00
Общество
Оренбургские спасатели получили награды за тушение пожара в Протопоповской роще
11:00
Общество
Жители поселка под Калининградом не могут попасть домой из-за ставших озерами дорог
11:00
Общество
Родственники погибшей пациентки в больнице Владикавказа раскрыли ФАН детали трагедии
10:59
Общество
В Роспотребнадзоре объяснили последствия отказа от вакцинации
Все новости

Антипов рассказал о фатальной ошибке в отчете следователей по МН17
Политика
Антипов рассказал о фатальной ошибке в отчете следователей по МН17
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Москва, 11 августа. Технический эксперт Юрий Антипов сообщил о «необъяснимой странности», которая может серьезно повлиять на исход в деле о крушении Boeing-777 в небе над Донбассом.

По словам эксперта, речь идет о фатальной ошибке в отчете голландских следователей. В частности, странности есть в маршруте «Малайзийских авиалиний». Так, двигаясь по коридору международной трассы L980, самолет запросил у украинских диспетчеров разрешения на смещения влево на 20 миль и вверх на 1000 футов. Такой маневр пилоты объяснили неблагоприятной погодой, но диспетчеры запретили менять высоту.

В результате, хотя лайнер и сместился на 6,5 мили влево, высота осталась прежней. В отчете следователей об изменениях ничего не говорится.

«Именно этим объясняется разброс обломков MH17. Тем не менее, это обстоятельство, которое может перевернуть ход расследования, Запад пока что успешно игнорирует», — говорится в статье Юрия Антипова.

Ранее Антипов сообщил, что следственная группа, которая занималась исследованием обломков MH17, упустила важные улики. Он внимательно изучил фотографии осколков фюзеляжа самолета, который в 2014 году потерпел крушение в Донбассе, и пришел к выводу, что лайнер не был сбит при помощи ЗРК «Бук».

В конце июля стало известно, что российскую пару, которая раскрыла властям Нидерландов подробности по делу о крушении малайзийского MH17, могут экстрадировать. Супруги якобы случайно узнали детали об авиакатастрофе, пишет НСН.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Антипов рассказал о фатальной ошибке в отчете следователей по МН17
авиакатастрофа мн17 антипов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru