Мэр иракской Кербеллы и двое его помощников убиты неизвестными

Багдад, 11 августа. Мэр Кербеллы Абир Салим аль-Хафаджи и два муниципальных служащих погибли от рук неизвестных вооруженных лиц в ходе инспекции в районе Аль-Мамджи. Деловая поездка была посвящена сносу незаконных строений в городе.

Инцидент произошел на дороге Аль-Хур недалеко от колледжа Аль-Сафва. Аль-Хафаджи, получивший три пули в грудь, был доставлен в больницу Имама Хусейна, где вскоре скончался.

Abeer Salim Al-Khafaji, the mayor of Karbala has been assassinated on Tuesday after being shot with three bullets to the chest by an unknown gunman. It is claimed that Khafaji did enjoy significant popularity in Karbala and had the image of an hard worker. pic.twitter.com/nizRCUOQSk