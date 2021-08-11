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Мэр иракской Кербеллы и двое его помощников убиты неизвестными

  /   Обновлено: 11 августа 2021 09:51
Ближний Восток
Мэр иракской Кербеллы и двое его помощников убиты неизвестными
Global Look Press  /  Ameer Al Mohammedaw / dpa

Багдад, 11 августа. Мэр Кербеллы Абир Салим аль-Хафаджи и два муниципальных служащих погибли от рук неизвестных вооруженных лиц в ходе инспекции в районе Аль-Мамджи. Деловая поездка была посвящена сносу незаконных строений в городе.

Инцидент произошел на дороге Аль-Хур недалеко от колледжа Аль-Сафва. Аль-Хафаджи, получивший три пули в грудь, был доставлен в больницу Имама Хусейна, где вскоре скончался.

Губернатор Кербеллы объявил трехдневный траур в священном для мусульман городе. Силы правопорядка начали расследование группового убийства.

Информации о ходе следствия, как и о личностях нападавших, пока не поступало.

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убийство ирак кербелла
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